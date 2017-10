Dégradation sur tous les plans !

Par DDK | Il ya 53 minutes | 93 lecture(s)

Le chef-lieu de Tadmaït perd de plus en plus de son aura depuis quelques années. Une tournée à travers les quartiers de la ville dévoile le visage et le décor hideux de ce chef-lieu. À commencer par la situation peu reluisante de l’environnement, dont les déchets et autres détritus jonchent les ruelles et les allées de la ville, défigurent, sérieusement, cette dernière. Aussi, les trottoirs squattés par différents commerçants, qui étalent leurs marchandises : légumes et fruits, pain et galette à air libre, rôtisserie, meubles, articles ménagers, matériaux de construction entre autres, ne manquent pas dans la région. Les déchets s’amoncellent partout et les odeurs nauséabondes gagnent la ville et polluent l’air. Au carrefour central, près du passage à niveau, c’est un autre spectacle qui se présente aux yeux. Les anciens marchands des fruits et légumes, dont les baraques ont été rasées, reviennent progressivement à la charge, alors que le marché couvert, construit spécialement pour eux, est resté fermé depuis environ trois ans. Par ailleurs, la liste des logements sociaux est toujours attendue, au même titre que celle du RHP, au grand dam des souscripteurs qui s’impatientent. Pour sa part, le stade matico, réalisé à coups de millions, est complètement dévasté. Sur l’ancienne route, vers le marché de gros des fruits et légumes, la situation qui prévaut est marquée par une anarchie indescriptible. Par ailleurs, il a été constaté qu’une bonne partie du mur du cimetière chrétien est défoncée. Il se remplit de déchets et à cette allure, il pourrait devenir décharge publique. Le tronçon de la RN12, lui, impose des coups de balais, de pelles, et une bonne qualité d’eau, ainsi qu’une nouvelle couche de bitume pour boucher les crevasses et autres nids-de-poule qui le jonchent.

M. A. Tadjer