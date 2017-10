Engouement pour le vaccin antigrippal

Par DDK | Il ya 53 minutes | 97 lecture(s)

Depuis dimanche dernier, journée de lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, les unités de soins et la polyclinique de la ville ne désemplissent pas. En effet, plus de six cents personnes ont été déjà vaccinées à la polyclinique du centre-ville. «La vaccination a été un peu timide au premier jour. Mais, peu à peu, les concernés y affluent», répondra une infirmière chargée de la vaccination. Elle nous confiera qu'au troisième jour, il y avait environ cinq cents personnes. «Il ne faut pas oublier que les unités de soins implantées dans les grands villages sont chargées, elles aussi, de cette opération», soulignera la même personne. Au passage, devant la salle réservée à cet effet, il a été constaté qu'il n'y avait pas de tension parce que les vaccins étaient disponibles. «Nous ouvrons à huit heures et nous reprenons à treize heures. Jusque-là, aucun problème n’a été signalé», dira une autre infirmière, qui tenait la liste des personnes vaccinées. Pour cette campagne, la polyclinique a reçu suffisamment de doses et les salles de soins sont desservies par ce centre de santé. «En cas d’une plus grande demande, nous nous rapprocheront de l'EPSP de Boghni», dira une source proche de cette polyclinique. Une chose est sûre: grâce aux différentes campagnes de sensibilisation menées ici et là par les responsables du secteur, il n'y a aucune réticence à ce sujet. «Les concernés par ce vaccin savent que ce dernier les protège beaucoup, ils n'hésitent, donc, pas à se faire vacciner», constatera une autre infirmière. Aussi bien dans les polycliniques que dans les unités de soins, l'opération se poursuivra jusqu'à la mi-mars. Mais il est très utile de se faire vacciner dès ces premiers jours de l'automne, pour éviter toute contamination lorsque le virus se propagera.

Amar Ouramdane