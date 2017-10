Solidarité avec les Subsahariens

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Jeudi dernier, une opération, salutaire en somme, a eu lieu en faveur de 28 réfugiés Subsahariens ayant élus domicile aux alentours de la mosquée de la ville, depuis le début de l’été. Il faut dire que l’approche des premières pluies annoncées et du froid, qui ne va sans doute pas tarder à arriver, avait redonné un grand espoir aux citoyens de cette région agricole, notamment les céréaliculteurs et les oléiculteurs. Cependant, cette joie est vite ternie par une anxiété dont l’origine n’est autre que cette compassion envers les familles subsahariennes qui, depuis le début de l’été, avaient trouvé refuge en ville. «C’est vrai que ces derniers jours, nous pensons à ces familles avec des enfants en très bas âge qui passent la nuit à la belle étoile, aux alentours de la nouvelle mosquée. Cela est possible, en été, quand il fait chaud, mais maintenant, à l’arrivée de la saison hivernale, pouvons-nous dormir tranquillement, bien au chaud, alors que, non loin de nous, des bébés sont dehors et sans abri ?», déclarent plusieurs fidèles à la sortie de la mosquée, tout en lançant un appel pressant aux autorités d’intervenir. Ainsi, l’intervention des autorités compétentes est tombée dans la nuit de jeudi dernier, lorsque des éléments de la sûreté de daïra, la protection civile et du corps médical, chargés de cette opération, sont arrivés sur les lieux, où dormaient pas moins de vingt-huit personnes, pour les transférer sur un lieu de transit, à Tizi-Ouzou, avant leur rapatriement vers leurs pays d’origine.

Essaid Mouas