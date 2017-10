C’est la ruée sur les primeurs !

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Les amateurs des champignons commencent, d’ores et déjà, à observer les jeunes pousses dans les champs et forêts à Maâtkas, où les dernières pluies ont permis à ces thallophytes de germer enfin. En revanche, d’innombrables citoyens ne connaissent rien de cette merveille de la flore : «Quand vous évoquez les champignons, nous pensons directement à cette pathologie dermique dont souffrent beaucoup de jeunes surtout !», dira un jeune habitant de Tizi-Ouzou, originaire de Maâtkas. Dans les communes de Maâtkas, Tirmitine, Mechtras, Aït Yahia Moussa, Tizi-Gheniff…, des familles entières sont friandes de ce produit, cueilli généralement dans les oliveraies et apprécié particulièrement en friture ou en salade citronnée. Mais gare à la toxicité de certaines espèces ! Ainsi, une vive attention est recommandée quant à leur consommation dans la wilaya de Tizi-Ouzou, où cette tradition est beaucoup plus répandue comparativement à d’autres régions du pays. Ainsi, chaque année, la direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou initie une vaste campagne de sensibilisation qui touche l’ensemble des circonscriptions par le biais d’affichage, à travers les places publiques et les villages. Cette saison, on n’a pas encore vu d’affiches, mais dans les villages, c’est quasiment tout le monde qui distingue les toxiques des comestibles. Mais quelquefois, des drames surviennent. Des cas d’intoxication, voire des décès liés à la consommation de champignons, sont comptabilisés chaque automne, comme ce fut le cas en 2008 dans la commune de Tirmitine, où un jeune homme est décédé après avoir consommé des champignons toxiques. Aussi, quelques recommandations sont nécessaires pour prévenir cette fatalité, à savoir ne jamais consommer de champignons crus et demander conseil à un agronome, mycologue, pharmacien ou autre connaisseur, pour distinguer les comestibles. Il faut aussi ne toucher que les champignons identifiés et sains (non altérés ou contaminés) et ramasser toujours ceux qui ont atteint la maturité. Il existe des milliers d’espèces de champignons et beaucoup sont comestibles. Mais les plus appréciés sont les morilles, les cèpes, les bolets, les craterelles ou les girolles. Quelques espèces sont vénéneuses, d’autres sont tout simplement mortelles. C’est le cas, notamment, de l’amanite phalloïde. Des champignons contiennent une substance dangereuse qui disparaît à la cuisson. C’est la raison pour laquelle il faut bien faire cuire les morilles. D’autres sont comestibles tout de suite après la cueillette, mais deviennent toxiques quelques jours plus tard. Avant de cueillir un champignon, il est donc indispensable d’apprendre à identifier les espèces toxiques. Il n’existe aucune astuce pour savoir si un champignon est comestible ou vénéneux. En cas de doute, il vaut mieux ne pas le cueillir: «Comestible ou vénéneux, j’en prends pas le risque», comme dira, en substance, un père de famille à Maâtkas qui ajoutera : «Il y a d’autres choses à consommer dans les champs, tels les glands, les olives sèches…».

Amayas Idir