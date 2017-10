… Et à Bounouh aussi

Par DDK | Il ya 1 heure | 163 lecture(s)

Comme toutes les autres municipalités de la wilaya, l’exécutif de la commune de Bounouh a répondu à l’ordonnance du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire à présenter le budget primitif de l’année 2018 avant la fin du mois d’octobre. En somme, avant la fin du mandat de l’actuel maire et de ses pairs. «Nous avons tenu l’assemblée le 16 octobre dernier conformément à la l’ordonnance ministérielle», répondra, M. Rabah Makhlouf, en sa qualité de maire. Et de confier : «Nous nous sommes surtout axé sur les dépenses obligatoires, à savoir le gaz, l’eau, l’électricité, le combustible, le ramassage scolaire». Par ailleurs, notre interlocuteur a rassuré les fonctionnaires et les ouvriers qu’ils recevront leurs salaires durant le premier semestre de l’année prochaine. «Nous avons aussi retenu le salaire pour les six premiers mois de 2018, c’est-à-dire de janvier à juin, avec aussi un mois de prime de rendement pour le premier trimestre de l’année en question. C’est très important à souligner en ces temps de vaches maigres», avoue-t-il. En outre, les prélèvements sont consacrés pour l’entretien des chemins communaux déjà entamés. Au terme de cette assemblée, la dernière avant la fin de ce quinquennat, le budget primitif a été adopté par les présents. Le maire conclura que cette ultime séance a été consacrée essentiellement à la présentation et le vote du BP, sans rien ajouter à l’ordre du jour.

Amar Ouramdane