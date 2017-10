Le quartier Habbache Tahar sans eau

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Les habitants du quartier Habbache Tahar, au chef-lieu communal de Boghni, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, se plaignent du manque d’eau potable dans leur foyers, et ce, depuis le début du mois de juin dernier. En effet, l’eau potable se fait rare dans cette localité, a-t-on appris de sources locales. «L’eau potable ne coule des robinets qu’à partir d’une heure du matin et pour une durée de deux heures uniquement», regrette une habitante de la région. Aussi, selon les témoignages des habitants rencontrés sur les lieux, les représentants de ce quartier ont sollicité les responsable de l’ADE à plusieurs reprises, mais sans résultat. «Un responsable de l’ADE nous a promis l’intervention de ses services, pour mettre un terme à cette lamentable situation. Des mois sont passés, et rien n’a changé pour nous», tonne un résident dudit quartier. A cet effet, les riverains exhortent les services concernés à agir en urgence afin de mettre un terme à leur souffrance qui dure depuis bien longtemps.

Rachid A.