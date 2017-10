Manque d’enseignants

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Le problème de la surcharge des classes revenait souvent dans les années précédentes dans les établissements scolaires. Ainsi, et en vue d’améliorer les conditions de scolarisation et, partant, les performances scolaires, les efforts de l’État se sont axés sur la résolution de ce problème. Seulement, dans certains établissements, la surcharge des classes est encore d’actualité. C’est le cas à l’école primaire Yakhou Azwaw de Souamaâ. En effet, les élèves du cycle primaire de Souamaâ sont encore scolarisés à 40 dans une seule classe ! Le problème n’a pas trait au manque d’infrastructures d’accueil, mais plutôt à celui d’enseignants. Un manque qui a contraint l’administration, dépassée par les évènements, de regrouper plusieurs élèves de différentes classes en une, pour permettre à tout les potaches de suivre leurs cours. Préférant ainsi cette solution à celle de les renvoyer chez eux. Les responsables de l’école diront s’être adressés, à maintes reprises, à la direction de l’éducation, en vue de régler ce problème, mais en vain. La situation qui dure depuis, quasiment, la rentrée irritent les parents d’élèves qui s’inquiètent sérieusement de la qualité de l’enseignement dispensé dans de telles conditions, dira un des concernés. «Le simple fait de penser que cette situation puisse perdurer frustre les parents et les poussent à envisager des actions de contestations prochainement», a fait savoir un parent d’élève qui revendique, à l’instar des autres, «de meilleurs conditions de scolarisation pour les enfants, en affectant les enseignants manquant à cet établissement».

Kamela H.