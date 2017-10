Les parents d’élèves ne décolèrent pas

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Fermé par les parents d’élèves, jeudi dernier, le CEM Mouloud Kacem Naït Belkacem, de la commune d’El-Hachimia, demeure toujours fermé. Avant-hier encore, des dizaines de parents d’élèves sont revenus à la charge, en bloquant la porte principale de l’établissement. Pour rappel, les protestataires réclament l’ouverture du réfectoire de ce CEM, fermé au début de l’année, en raison du blocage des comptes bancaires de l’établissement par une décision de justice. Ces parents d’élèves dénoncent ce qu’ils ont qualifié de «sourde oreille de la direction de l’éducation, qui n’a toujours pas réagi pour régler ce problème ou pour proposer une solution palliative, en attendant le dégel des comptes bancaires de l’établissement». Les protestataires affirment qu’ils ne lâcheront pas prise, et ce, jusqu’à la réouverture du réfectoire : «Les élèves, particulièrement ceux issus des villages éloignés, ne peuvent pas étudier dans ces conditions. La direction de l’éducation et les responsables de la wilaya, doivent réagir rapidement pour régler ce problème. Faute de quoi, le CEM restera fermé et les cours ne reprendront pas !», menace le président de l’association des parents d’élèves.

O. K.