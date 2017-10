Le désarroi des habitants

Par DDK | Il ya 39 minutes | 54 lecture(s)

Les habitants du village Ouled Messaoud, à 8 km du chef-lieu communal de Tizi Gheniff, se plaignent de l’absence du ramassage quotidien des ordures ménagères dans leur localité. En effet, le non prise en charge du problème du ramassage des ordures par les services de l’APC a engendré beaucoup de dégâts sur le plan environnemental. Selon ces villageois, cette défaillance fait que les détritus et déchets ménagers sont omniprésents à longueur de journée, dégageant des odeurs fétides, et attirant toutes sortes de bestioles qui peuvent s’avérer être des vecteurs d’affections dangereuses. «Nous vivons une situation lamentable, car les services de la collecte des déchets n'interviennent jamais au niveau de notre village, où les ordures ménagères s'amoncellent à longueur de journée. A cet effet, nous exhortons les autorités locales à agir en urgence, en vue de remédier à cette mauvaise situation que nous endurons quotidiennement et de procéder, également, à doter notre bourgade de bacs à ordures, pour mettre un terme à cette situation qui enlaidit et défigure l’environnement», dira un habitant de la région. A signaler que devant les déchets qui s’entassent çà et là à travers la localité, des citoyens ne sont pas restés les bras croisés, puisqu’ils ont recourent, souvent, aux traditionnelles pratiques d’incération des déchets.

Rachid A.