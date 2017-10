15 unités supplémentaires

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

La commune d’Aïn Zaouïa a bénéficié de 15 logements publics locatifs supplémentaires dans le cadre du programme de 2010. Il faut noter que de nouveaux quotas ont été notifiés aux communes suite à une grande opération de délocalisation de projets inscrits, mais non concrétisés dans plusieurs municipalités de la wilaya. Ce nouveau redéploiement, initié par la wilaya, la direction du logement et l'OPGI, va donc profiter aux communes disposant d'assiettes foncières pour la mise en œuvre du programme tracé. C'est le cas du terrain dégagé au chef-lieu de la commune d’Aïn Zaouïa, situé dans une zone d'extension urbaine et proche du site des 120 logements déjà en cours de réalisation. De ce fait, et pour éviter d’autres retards, le maître d'ouvrage devra, sans doute, accélérer les procédures d'attribution du projet, au risque de susciter d'autres interrogations dans un secteur déjà en souffrance. À ce titre, il faut signaler que les attributaires des 95 logements sociaux commencent à s’impatienter, en raison de l'arrêt des travaux, après un taux d'avancement pourtant appréciable. Sur un autre registre, au lotissement Nord, le projet des 40 logements, destinés à la résorption de l'habitat précaire, sera livré selon les prévisions de l'OPGI, soit d'ici une année. Ainsi, le parc logement sera renforcé, ce qui devra contribuer au développement de l'activité commerciale dans le centre urbain, après la création de trois lotissements et la réalisation de centaines de logements.

Ramdane L.