Les travaux d'amélioration urbaine à la traîne

Le programme d'amélioration urbaine pour la ville de Tadmaït, à 18 km à l'ouest de Tizi-Ouzou, accuse un énorme retard. En effet, celui-ci s'éternise, au grand dam des habitants qui voyaient en les opérations d’aménagement prévues une aubaine pour que cette localité s’offre le toilettage nécessaire à même de lui permettre de se hisser au rang de pôle urbain attractif et accueillant, d'autant qu’elle constitue le portail principal de la wilaya. Ainsi, en l’attente d’un quelconque démarrage des travaux, les trottoirs du boulevard central de la ville restent impraticables, n’ayant pas été rénovés depuis plusieurs dizaines d’années à ce jour. Une situation similaire se trouve au niveau des quartiers, EPLF et 150 logements, ainsi qu’aux lotissements : 1, 2, 3 et la cité Iferki, entre autres. La population locale se demande comment se fait-il que la majorité des communes, relevant de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont reçu des enveloppes financières importantes destinées exclusivement à l’amélioration urbaine et que la commune de Tadmaït, elle, tarde à connaître le démarrage des travaux d’aménagement. «Je ne comprends pas pourquoi toutes les communes ont bénéficié d’un programme d’aménagement urbain, alors qu’au niveau de notre commune il est à la traîne ? Peut-on aujourd'hui achever ce programme en totalité avec notamment ce qu’on appelle les restrictions budgétaires ?», s’interroge un habitant de la région. Aussi, l’éclairage public, notamment au niveau du boulevard central, ne fonctionne que partiellement. De ce fait, les habitants de exhortent les pouvoirs publics à intervenir en vue de prendre en charge ces carences soulevées.

Rachid A.