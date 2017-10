La Fédération des chasseurs est née

Par DDK | Il ya 12 minutes | 27 lecture(s)

Dix-huit associations de chasseurs, venues des quatre coins de la wilaya, ont donné naissance, la semaine passée, à la Fédération des chasseurs de la wilaya de Tizi-Ouzou. C’était lors de l'assemblée générale constitutive de la Fédération des chasseurs de la wilaya de Tizi-Ouzou, au siège de l'association Harouza de Tizi-Ouzou. En présence d'un huissier de justice, comme le stipule la loi. Après un large débat sur les modalités de fonctionnement, les membres des dites associations ont procédé au vote, à bulletins secrets, pour élire le président de la Fédération. Trois candidats étaient en lice, mais le verdict des urnes a donné M. Arezki Aïder, vainqueur avec une majorité absolue. Il est désormais le premier président de la Fédération des chasseurs de la wilaya de Tizi-Ouzou. Parmi les objectifs assignés à cette organisation, figure la régularisation et le respect des normes et de la réglementation de la chasse. A signaler que cette réunion a été précédé par plusieurs autres, dont la première remonte au mois d'avril dernier, et ce, pour se conformer aux procédures légales dans la perspective de se structurer au sein de ladite Fédération.

Mohand. I.