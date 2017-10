Le personnel exige le départ de la gestionnaire

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

Le problème qui couvait depuis des années au sein du collège Base 5 au sujet de la «mauvaise gestion» a finalement éclaté avant-hier jeudi.

En effet, aussi bien le personnel administratif que le personnel pédagogique, soutenus par l'Association des parents d’élèves, qui a, d’ailleurs, rédigé une déclaration dont nous détenons une copie, ont décidé de passer à l'action, afin d'exiger le départ de l'agent des services économiques (ASE), chargé de gérer l'établissement. Dans ce document, les parents d'élèves ont carrément incriminé la commission dépêchée par l'académie, pour enquêter sur la prétendue «mauvaise gestion», mercredi dernier, en soulignant que celle-ci a «escamoté les vérités, d'une part, et d'autre part, ses membres se sont donné le droit d'intimider toutes les voix qui se sont élevées pour dénoncer cette mauvaise gestion et les agissements de cette gestionnaire, allant même à réprimander la directrice de l'établissement, ainsi que les personnels administratif et pédagogique». Dans ce même écrit, on peut lire qu'ils sont décidés à radicaliser leur action jusqu'au départ de cette gestionnaire. Aussi, la grève est enclenchée dans cet établissement, avant-hier jeudi, et l’on prévoit de la reconduire dimanche et lundi, avant de durcir le ton pour les prochains jours, menace-t-on. De leur côté, les personnels de ce collège se sont réunis en assemblée générale. «Nous dénonçons énergiquement l'attitude de la commission d'enquête à l'égard des présents, ainsi que la mauvaise gestion de cet ASE. Nous rappelons que nous sommes soutenus par l'Association des parents d'élèves qui, à travers tous ses écrits antérieurs au sujet de cette mauvaise gestion décriée depuis 2014, n'avait cessé de tirer la sonnette d’alarme, sans que personne n'ait daigné lever le petit doigt. Ainsi, nous avons décidé d'observer une grève jusqu'au départ de cet ASE, chargé de la gestion de cet établissement», a-t-on relevé dans le P-V de l'assemblée générale des personnels, destiné à la direction de l'éducation de Tizi-Ouzou. En principe, aujourd'hui (samedi), une réunion des parents d'élèves devrait se tenir pour arrêter les actions à mener. Amar Ouramdane