280 eucalyptus plantés

À l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, qui coïncide avec le 25 octobre de chaque année, l'association Tafrara a organisé, avant-hier vendredi, un volontariat. Les membres de l’association, épaulés par d’autres volontaires, ont pris part à cette louable initiative, à la première heure de ce weekend. Cette action permettra de freiner ou du moins limiter le glissement de terrain situé à proximité de l’hôpital d’Azazga qui menace de s’écouler. Les membres de l’association ont choisi, cette année, de planter 280 eucalyptus, repartis sur deux sites. Le premier sur le terrain accidenté près de l’hôpital et le second site se situe au lieu dit Iharkan Thadart. L’association Tafrara avait déjà entrepris d’autres initiatives consistant en le reboisement et le boisement de plusieurs sites, le nettoyage des faussées de la RN12. Selon le président de cette association, M. Messaoui Mourad, l’an dernier, l’on avait récompensé les travailleurs de la voirie pour leur professionnalisme, et d’ajouter : «ces initiatives seront toujours renouveler pour protéger les espaces menacés, ainsi, prévenir d’éventuels glissements de terrain. Aussi, nous comptons entretenir ces arbustes tout au long de l'année». Pour conclure, M. Messaoui lance un appel aux habitants d'Azazga afin de prendre part au volontariat de nettoyage de la ville d’Azazga qui aura lieu le 10 novembre prochain, sous le slogan «Opération ville propre».

A. Iber