Des patelins entiers dans l’expectative

DDK

Plusieurs villages de la commune de Timizart ne sont toujours pas alimentés en gaz naturel. Bien que les travaux aient été entamés en grande pompe depuis deux années, avec le creusement et la pose de canalisations par les entreprises réalisatrices, plusieurs chantiers ont été vite mis à l’arrêt, en raison du non-paiement de leurs créances. Pendant ce temps, des villages entiers sont dans l’expectative, espérant, vivement, la reprise des travaux pour le raccordement de leurs foyers à cette énergie. A signaler que le taux de pénétration du gaz de ville demeure encore très insuffisant à Timizart. Le gaz n’est disponible que dans le chef-lieu Souk El Hed, et dans quelques quartiers dispersés. Le plus grand village de la commune, Abizar, à titre d’exemple, n’a toujours pas bénéficié de cette commodité, hormis quelques foyers situés à proximité du lycée d’Azrou. À l'approche de la saison hivernale, l’exacerbation et la frustration gagnent les esprits des villageois qui se voyaient déjà à l’abri du froid pour cette saison, mais qui n’auront finalement que leurs bonbonnes et parfois du bois pour se réchauffer : «Au lieu du gaz de ville que nous attendons depuis des lustres, pour nous soulager d’une énorme préoccupation, les entreprises réalisatrices nous ont laissé des excavations et des crevasses partout sur nos routes, comme pour accentuer notre malheur !», ironise un citoyen.

Oulagha Ahmed