Revêtement de la piste Les Boumriche

Par DDK | Il ya 1 heure | 55 lecture(s)

Les travaux de revêtement du chemin vicinal, allant du quartier dit Les Boumriche au chemin communal, menant d'un côté vers Azru N'Tamarth et de l'autre côté vers la RN25, ont été lancés depuis près d'une semaine. En effet, cette piste, fréquentée par les habitants de plusieurs hameaux pour rallier la ville de Draâ El-Mizan, s'est dégradée en l'absence d'un entretien permanent, d'autant plus qu'elle n'avait pas de fossés pour le ruissellement des eaux pluviales : «Tout d'abord, elle a été élargie. L'entreprise a même réalisé des fossés. Après de décapage de la couche de gravier zéro quarante, il y aura la pose du tout-venant, puis de deux autres couches. En tout cas, elle sera plus praticable. Ce sera ensuite une bonne base pour une éventuelle opération de bitumage qui sera inscrite dans les prochains PCD», expliquera une source proche de ce projet. Il est à noter que cette piste est très importante parce qu'elle sert de raccourci à plus de mille habitants éparpillés sur plusieurs hameaux. Par ailleurs, elle servira même de transit aux automobilistes qui souhaiteraient éviter les embouteillages de la ville. «Nous sommes très contents de cette opération, en attendant que la partie dégradée du chemin communal, qui passe à côté de nos habitations, soit revêtue», signalera un habitant d'Azru N'Tmarth qui évoque, au passage, «le calvaire» qu'ils vivent à cause de la poussière : «Il est plus pratique de passer par cette piste pour ensuite rallier la RN25 vers Tizi-Ouzou que de passer par le centre-ville. Pas plus de dix minutes, on est à la base turque. C'est plus rapide», dira cet habitant du lotissement Belaouche, qui n'est qu'à deux cents mètres de la piste en question. Il est à signaler, aussi, que tous les accès du quartier Les Boumriche ont été revêtus en gravier de calibre zéro quarante. «C'est mieux que rien. Comme nos terres sont argileuses, nous souffrions énormément des mottes de terre qui nous coulaient aux semelles (…)", répondra un habitant du quartier en question.

Amar Ouramdane