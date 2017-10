Réalisation d’un marché couvert

Par DDK | Il ya 1 heure | 60 lecture(s)

Un marché couvert répondant aux normes pour l'exercice de l'activité commerciale a été réalisé au chef-lieu de la commune de Boghni. Les travaux d'édification de cette structure s'étendant sur une grande surface ont pris fin au début de ce mois. Financé dans le cadre des projets sectoriels de la direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou, le nouveau marché fait parti du programme de l'Etat visant à lutter contre le commerce informel. Situé à Tirmitine, une zone de forte concentration de logements sous ses différentes formules. Ce marché couvert comprend des dizaines d'étals pour accueillir notamment les marchands des fruits et légumes. Au demeurant la structure en métal peinte en bleu est fermée et ses clés ont été remises aux services de l'APC. Le prochain exécutif aura certainement la lourde responsabilité de la gérer et de convaincre les marchands habitués au commerce informel d’exercer dans ce marché, car l'enjeu est de faire respecter les règles de vente. L'autre enjeu principal pour la commune, sera sans doute de rendre cette espace attractif, et ce dans une zone qui manque de viabilisation en l'absence d'aménagements à l'extérieur. De plus, la structure devenue bien communal devra être un moyen pour assurer des recettes supplémentaires à la commune. En attendant l'inauguration officielle, il faut rappeler que même le marché des fruits et légumes du centre-ville connaît des dégradations dans ses allées auxquelles il faudrait remédier.

Ramdane L.