Gala en faveur des handicapés

L’association d’aide aux personnes handicapées «Thileli» de Tadmaït a commémoré, mercredi dernier, la Journée internationale des handicapés, en organisant un gala grandiose. A préciser qu’en raison du «manque de moyens», les organisateurs disent ne pas avoir pu organiser l’événement le 3 décembre dernier, date officielle de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. De vocation sociale, l’association en question porte soutien et aide aux handicapés. En sus du gala, ses dirigeants ont organisé plusieurs campagnes de sensibilisation sur le handicap, dans le but de venir massivement en aide à cette frange sensible et défavorisée de la société, en récoltant des dons à même d’alléger, un tant soit peu, ses souffrances quotidiennes. C’est ainsi qu’une quarantaine d’handicapés moteurs avaient bénéficié de fauteuils roulants grâce aux aides récoltés par l’association qui fait régulièrement appel à la solidarité citoyenne. Le champ d’action de celle-ci ne se limite pas à Tadmaït, puisqu’il s’étend aussi vers d’autres localités de la région, toujours avec un même objectif : récolter le maximum d’aides : «Nous fonctionnons avec les dons des bienfaiteurs auxquels nous rendons un très grand hommage aujourd’hui (ndlr, mercredi dernier) notamment en cette journée qui, sans eux, ne pouvait être organisée», dira Malika Tighilt, la présidente de l’association. Et d’ajouter : «On a distribué une centaine de couettes, plusieurs dizaines de sacs de farine et des vêtements pour fillettes aux familles des handicapés. Par ailleurs, deux fauteuils électriques et 3 autres roulants ont été distribués à l’occasion à des handicapés moteurs. Je remercie tous les bienfaiteurs». A noter que le gala artistique a été animé par des chanteurs de la région, à l’instar de Samir Saâdaoui, Sid Ali Toubal, Youcef Hassas et Rabah Messaoudi. «L’aide aux personnes handicapées, je la fais du fond du cœur et cela me procure de la joie et de la fierté. Il faut approcher ces personnes pour ressentir leurs peines et souffrances. S’occuper de l’handicapé n’est pas une charité, mais un devoir de tout un chacun de nous !», dira l’un des organisateurs. «À partir d’aujourd’hui (ndlr, mercredi), je pourrai me déplacer sans assistance. Je serai plus autonome et je ne dérangerai personne. Un grand merci pour les responsables, les organisateurs et surtout les bienfaiteurs !», confie une personne qui a perdu l’usage de ses jambes. A la fin des festivités, des cadeaux et des attestations de reconnaissances ont été remises aux participants, avant que tous les invités ne soient conviés à une collation.

