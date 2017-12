… à Aïn El Hammam non plus !

Par DDK | Il ya 5 heures 37 minutes | 293 lecture(s)

À l’instar de nombreuses autres régions, la campagne de vaccination initiée par le ministre de la Santé portant «lancement d’une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole», vient d’être lancée dans la région d’Aïn El Hammam depuis jeudi dernier et s’étendra jusqu’au 7 janvier 2018. Ne pouvant effectuer les vaccins au niveau des établissements scolaires, comme de coutume, les responsables appellent les parents à prendre leurs enfants aux structures de santé dont ils dépendent. L’avis placardé par l’APC au centre-ville de l’ex-Michelet précise que cette campagne cible «spécialement» les élèves des écoles primaires et des collèges de la commune d’Aïn El Hammam qui doivent se présenter accompagnés de leur parent et munis de leur carnet de vaccination au centre de santé «le plus proche» où ils seront pris en charge. Il est à noter que la campagne qui durera plus de quinze jours se déroulera même les vendredis, samedis et autres jours fériés, sans interruption. L’on précise que, selon les instructions émanant des services de santé, les enfants vaccinés lors de la campagne précédente qui s’est étalée du 6 au 15 mars 2017 ne sont pas concernés par la présente opération. Il faut, par ailleurs, préciser que dans la région d’Aïn El Hammam, les structures de santé (polyclinique, salles de soins, PMI) qui prodiguent des soins de proximité dépendent de l’établissement public de soins de proximité (EPSP) d’Iferhounene.

A.O.T.