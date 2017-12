L’opération “couffin d’hiver” lancée en janvier

Par DDK | Il ya 6 heures 42 minutes | 282 lecture(s)

«Pour nous, c’est un devoir que de préparer et concrétiser l’opération couffin d’hiver, pour les familles nécessiteuses de Draâ Ben Khedda». C’est qu’a déclaré le président du comité local du CRA de la commune de Draâ Ben Khedda, Oukrine Hicham. Ainsi, connaissant la situation sociale de certains habitants de la commune, les bénévoles on jugé important de leur venir en aide cet hiver, par ce geste humanitaire tant attendu par les familles défavorisées, notamment celles ayant des enfants handicapés à charge. «Il est à signaler que c’est la deuxième fois que nous organisons ce genre d’opérations : la première a eu lieu décembre 2015», déclare le président du CL, qui remercie, au passage, tous les bienfaiteurs qui ont tenu à prendre part à ce geste de bienfaisance, ainsi que le P/APC de Draâ Ben Khedda pour avoir cédé la cantine de l’école Ameur Saïd 2, pour le stockage des denrées alimentaires durant ces vacances d’hiver! «Une opération qui ne peut réussir sans la collaboration de tous», précise le président du CL en question. Concernant le nombre des familles concernées par ce couffin, notre interlocuteur avance : «Les comités de quartiers sont mis à contribution pour l’élaboration de ces listes que nous prendrons en considération. Nous les situerons entre 200 et 250. S’agissant du couffin, il est estimé entre 2 600 DA à 3 000DA. L’opération pourrait atteindre 37 à 40 millions de centimes. Chaque couffin comprendra une douzaine de produits, dont des haricots blancs, de l’huile, du café, du sucre, des pâtes, de la semoule, de la farine… L’opération sera entamée et bouclée durant le mois de janvier».

M A Tadjer