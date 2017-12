Le mairie et la bibliothèque, la priorité de l’exécutif

Par DDK | Il ya 6 heures 41 minutes | 320 lecture(s)

Le siège de la mairie et la bibliothèque communale, deux équipements publics non encore réceptionnés à Mechtras, sont au centre des discussions de la nouvelle assemblée et de son président. En l'état actuel, le nouveau siège de l'APC est équipé après l'achèvement des travaux de la structure communale. Ce qui manque, selon le président de l'APC, «c'est la réalisation d'une clôture à même d'assurer la sécurité des lieux, d'autant plus que l'infrastructure est située à quelques mètres de la rue principale traversant le chef-lieu». Ainsi, annonce-t-il, «un projet a été réservé et une entreprise a été retenue pour nous permettre de déménager vers le nouveau siège». Quant à l'autre équipement financé dans le cadre des fonds communs des collectivités locales, l'effort de la collectivité consistera à achever les travaux qui sont à un stade avancé. Mais, au demeurant, le projet est à l'arrêt, ce qui a nettement contribué à l'abandon de la structure, devenue au fil du temps un lieu sous contrôle de jeunes désœuvrés. Ainsi, le premier magistrat de la commune, soucieux de la préservation des lieux, envisage de porter ce projet qui tend à s'éterniser à terme. En ce sens, le reste à réaliser est confié à une entreprise et assurer un bon suivi, afin insiste-t-il, «de fermer la structure et lui assurer le gardiennage en attendant son ouverture officielle qui reste pour nous un objectif à atteindre durant l'exercice à venir». En attendant de voir la concrétisation de ce qui est projeté par l'édile communal, il est à rappeler que le siège actuel de l'APC de Mechtras ne répond pas aux normes vu l'exigüité des locaux abritant les services communaux.

Merzouk Haddadi