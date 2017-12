Les habitants exaspérés

Par DDK | Il ya 6 heures 42 minutes | 337 lecture(s)

Dès que l'hiver s'installe, les coupures électriques deviennent récurrentes. Pratiquement chaque semaine, depuis le début du mois de décembre, les foyers sont plongés dans le noir.

«On ne comprend rien à ce sujet. Pourtant, chaque année, on entend que les installations ont été renforcées. Durant cette semaine, nous avons eu pas moins d'une dizaine de coupures. Certaines dépassent huit heures par jour. Jeudi dernier, nous étions conviés à une fête et il a fallu recourir aux bougies pour nous éclairer», fait savoir un habitant de Tafoughalt. «Pour éviter les désagréments aux consommateurs, j'ai carrément acheté un groupe électrogène. Je l'ai fait l'été dernier lorsque des câbles électriques étaient ravagés par des flammes. Il faut se débrouiller», précise un cafetier à Ath Ouméziane au village de Tafoughalt. Du côté des responsables locaux, l’on soutient que les installations électriques sont vétustes. «Les câbles électriques traversant de nombreux massifs forestiers tombent quand il vente. D'ailleurs, la SDC ne ménage aucun effort pour parer à ces pannes. Ses équipes sont à pied d’œuvre pour renouveler les lignes, c'est pourquoi nous avons des coupures», précise une source locale. De leur côté, les abonnés estiment que ces pannes devraient être annoncées avant toute coupure. «Il faudrait quand même nous avertir», fait remarquer un commerçant du chef-lieu communal. Il est à noter que la commune a bénéficié durant ces dernières années de nouvelles installations telles le remplacement des cinq câbles clasiques par le câble torsadé notamment à l'intérieur de certains villages. Par ailleurs, des transformateurs vétustes ont été remplacés par d'autres plus modernes et puissants. «D'autres opérations sont au programme», informe un élu à l'APC. Et de rappeler que la commune attend toujours l'inscription d'autres opérations de raccordement des foyers dépourvus de courant électrique. «Nous avons eu quelques projets mais cela reste insuffisant eu égard au grand nombre d'habitations construites dans le cadre de l'habitat rural. D'ailleurs, certains ont été concrétisés à travers de nombreux villages», conclut-il. Actuellement, un hameau sis au lieu dit Tazrout a bénéficié d'une opération de ce genre. L'entreprise est sur place et les travaux avancent. «Cette fois-ci, nous sommes sûrs d'avoir cette commodité après trente ans d'attente parce que la première tentative de raccordement au réseau avait échoué à cause d'une opposition», se réjouit un habitant dudit hameau.

Amar Ouramdane