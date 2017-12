On prépare déjà Yennayer

Par DDK | Il ya 6 heures 26 minutes | 305 lecture(s)

La plupart des associations culturelles ainsi que les comités des villages de la commune d’Aïn El Hammam se préparent déjà à fêter Yennayer 2968.

Cette année, l’auberge de jeunesse locale, en collaboration avec la DJS, l’APAM et autres veulent une célébration grandiose. «Des invités viendront de nombreuses wilayas du pays et même des pays voisins», dit un organisateur qui ajoute que «des associations libyennes, tunisiennes, marocaines ont déjà confirmé leur participation à l’invitation du comité d’organisation». Les habitants de l’ex-Michelet auront un programme composé de nombreuses activités récréatives, destinées aux enfants et aux adultes. Une exposition non-stop sera ouverte dans plusieurs locaux de la salle omnisports de la ville dès jeudi 11 janvier à 10 heures, alors que les chorales de Taskenfout et de Taourirt Menguellet se produiront à 21 heures, à l’auberge de jeunesse. Les expositions porteront, selon le programme établi, sur les thèmes relatifs à la culture berbère, dont on fête le premier jour de l’an 2968. Les visiteurs auront donc à apprécier les robes kabyles, les tapis et bijoux berbères, ainsi que la poterie et les objets traditionnels. Des thèmes regroupés par salles. Vendredi, à neuf heures, le concours du plat traditionnel prendra le relai avant que les présents ne se préparent accueillir l’association «afniq» et sa caravane culturelle «le Nord-africain» qui viendra de Bgayet, dont l’arrivée à l’ex-Michelet est prévue vers 13 heures. A 21 heures, le public aura droit à une représentation théâtrale et à des chants entonnés par la chorale du village d’Aït Sellane, un village de la commune d’Akbil, au niveau de l’auberge de jeunesse. Notons qu’une caravane prendra le départ de Bgayet et sillonnera toute la région située entre cette ville balnéaire et Aïn El Hammam, où elle fera le tour de la ville avant de rejoindre l’auberge de jeunesse qui se chargera de l’hébergement des participants. Samedi matin, une parade à laquelle prendront la plupart des villages de la commune prendra le départ devant le siège de l’APC jusqu’à la salle omnisports, alors que l’après-midi sera réservé à d’autres activités, telles la simulation d’un mariage traditionnel, la poésie et la coiffure pour enfants. Ce n’est que dimanche 14 janvier que les festivités prendront fin avec une journée pédestre à laquelle devraient participer les hôtes de l’ex-Michelet.

A. O. T.