«Des personnes démunies n'ont rien pour se chauffer et se couvrir. Pour remédier à ceci partiellement, l'association scientifique Assirem s’active pour leur venir en aide, en lançant un appel aux dons de vêtements», lit-on sur des affiches placardées en ville et dans les villages. C'est de cette manière que les membres de ladite association veulent secourir tant de familles qui sont dans le dénuement absolu. «Nous savons que des tas de vêtements sont dans les placards et que nos concitoyens n'en savent plus quoi faire. Alors, nous avons pris l'initiative d'appeler ces personnes et les âmes charitables à contribuer à la réussite de l'opération», nous répond à ce sujet M. Ghilas Hamoudi, président intérimaire d’Assirem. Par ailleurs, on a signalé sur le même document que les membres de l'association seront l'intermédiaire et se chargeront, en collaboration avec les comités de villages, de les trier et d'assurer leur arrivée jusqu’aux mains de ceux qui ont en le plus besoin. «Toute personne, désirant contribuer à cette action humanitaire, n'a qu'à faire don des habits en plus, qui peuvent représenter une source de joie pour les autres, et les déposer au magasin des fruits et légumes qui se trouve au quartier Dubaï, juste à côté de la pharmacie Amnache», nous disent les membres de cette association. Ils ajoutent: «Dès que nous avons lancé l'appel sur les réseaux sociaux, nombreux sont les citoyens qui nous ont contactés, ainsi que plusieurs fripiers. Cela fait énormément chaud au cœur. D'ailleurs, je saisis cette occasion, pour remercier toutes les personnes qui ont contribué». Concernant la distribution des ces vêtements, M. Ghilas Hamoudi nous confiera: «les contacts ont été faits avec un membre fondateur de la coordination des comités de villages, afin d'établir la liste des nécessiteux et passer, ensuite, dans les villages, pour distribuer les vêtements». L’association compte lancer une autre action de solidarité avec un jeune homme âgé de 25 ans, paraplégique après un accident de circulation routière, pour lui acheter un fauteuil roulant électrique. «Nous avons eu l'autorisation de l'APC et nous attendons celle de la DRAG, pour passer à l'action, notamment dans les mosquées. Nous espérons venir en aide à cette personne», conclura-t-il. Il est utile de signaler que l'association a mis à la disposition du citoyen deux numéros de téléphone, à savoir 06 76 10 41 56 et 06 75 04 81 81 pour tout contact.

