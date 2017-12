La nouvelle APC hérite d’un espace à réorganiser

Par DDK | Il ya 6 heures 57 minutes | 346 lecture(s)

Le marché des fruits et légumes de la commune de Boghni est l'un des plus grands espaces commerciaux de la wilaya de Tizi-Ouzou. Pour la collectivité, ce marché dont la création remonte aux années quarante, l'intense activité le caractérisant constitue une aubaine. Et pour cause, la mise en adjudication du marché par la commission communale créée à cet effet, est toujours un évènement au vu de l'intérêt des adjudicataires à louer le marché conformément au cahier de charges établi par l'APC. Sur le plan financier, les services communaux chargés de la préparation du budget prennent toujours en compte les recettes prévisionnelles de l'adjudication, sommes toutes nécessaires pour faire face aux dépenses. Sur un autre plan, chaque dimanche, jour de marché hebdomadaire, des milliers de personnes dont la majorité par habitude, participent à la grande animation que connaît les allées du marché et les plates formes réservées aux marchands ambulants le temps d'une matinée. Dans ce marché restructuré en 2008 au vu de l'urgence signalée de procéder à sa viabilisation, l'organisation des commerçants n’est toutefois pas au mieux de ce qu’elle devrait être. Aux alentours, d’imposantes traces de déchets gâchent le tableau. L’autre point négatif à signaler concerne la non-exploitation des box commerciaux implantés à l'intérieur du marché. Leur surface «très réduites constitue pour nous, les marchands, un vrai handicap pour les occuper. D'autant que pour étaler la marchandise, un espace minimum doit être réservé», se plaignent les intervenants. Du point de vue aménagement, après des années sans intervention de l'APC dans l'enceinte du marché, un effort doit être déployé pour réhabiliter les accès vers ce marché fréquenté quotidiennement par les administrés de toutes les daïras limitrophes, entres autres Draâ El-Mizan, Mâatkas, Ouadhia et même Tizi Ghennif. L'entrée du côté de la rue frères Zamoum, est dans un état de délabrement au même titre que le côté bas du marché. La collectivité doit aussi se pencher sur l'état des locaux professionnels construits à proximité du marché, attribués mais qui demeurent inexploités, affectant ainsi ce haut lieu du commerce chargé d'histoire pour de nombreuses générations. À signaler enfin qu'un autre marché de proximité a été réalisé par la direction du commerce du côté de Tirmitine, mais non encore ouvert.

Merzouk Haddadi