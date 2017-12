L’éclairage public de la RN12 en panne

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 282 lecture(s)

Les automobilistes de la région de Tadmaït se plaignent de l’absence de l’éclairage public couvrant la route nationale N°12 menant de Tadmaït vers Tizi-Ouzou qui dure depuis plusieurs mois. Selon les témoignages de certains usagers de cette route, on fait état des difficultés en matière du manque de visibilité notamment pendant la période nocturne, en raison de la panne prolongée de la majorité des lampadaires implantés tout au long de l’autoroute. «Cela fait très longtemps que l’éclairage public qui couvre ce chemin menant de Tadmaït vers Tizi-Ouzou est à l'arrêt. La situation s’est aggravée pendant le début de la saison hivernale, car la visibilité devient faible dès la tombée de la nuit. La majorité des lampadaires sont inopérants au niveau de ce tronçon routier notamment à partir du lieu dit Elouz à quelques centaines de mètres de la sortie est du chef-lieu communal de Tadmaït jusqu’à l’entrée de Boukhalfa», fera savoir l’un des habitants de la région. Et d’ajouter : «La semaine dernière, j’ai failli heurter un véhicule en panne garé au bord de la route. Il suffit d'effectuer une virée nocturne pour réaliser l'ampleur de la carence de l'éclairage public surtout au niveau du grand pont ferroviaire, à l’entrée de Draâ Ben Khedda». Ainsi, les automobilistes déplorent l’indifférence des services concernés quant à la prise en charge de cette panne prolongée survenue au niveau de cet axe routier sur plus de 10 km. À cet effet, ces mêmes automobilistes interpellent les autorités locales ainsi que les services concernés pour intervenir dans les meilleurs délais et de mettre un terme à ces désagréments qui n’ont que trop duré. «On se demande comment les pouvoirs publics ont dépensé tant d’argent pour réaliser ce projet pour le laisser à l’abandon par la suite», regrette un autre citoyen de la localité. Il est à signaler qu’une situation similaire se trouve également sur le même axe routier menant vers les localités de Nacéria et Bordj Ménaïel.

Rachid A.