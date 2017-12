Le goût amer disparaîtra avec les olives mûres

Par DDK | Il ya 6 heures 53 minutes | 348 lecture(s)

Les premières quantités d’huile d’olive triturée dans les huileries arrivent déjà du côté de Boudjima.

Elles arrivent avec leurs bonnes et mauvaises nouvelles. Au chapitre des mauvaises, il convient de signaler que les populations ne sont pas satisfaites du rendement par quintal qui ne dépasse guère les quinze litres d’huile. Les premières presses ne sont pas aussi généreuses que les années précédentes où le quintal d’olive donnait jusqu’à vingt litres. Toujours au sujet des mauvaises nouvelles, cette année, beaucoup de citoyens qui ont déjà trituré les premières quantités de leurs olives font savoir que le goût n’est pas parfait. Un arrière-goût d’amertume est constaté par ceux qui l’ont déjà goûté. Pour connaitre les raisons de ce goût amer des premières triturations, on s’est approché des vieilles personnes. Selon de nombreuses personnes âgées questionnées dans quelques huileries, l’amertume a été causée par les petits bourgeons qui se détachent de l’arbre accompagnant les graines dans les presses. Lorsque l’on arrache la graine, il y a toujours un bout de bourgeon qui l’accompagne et lorsqu’il est broyé avec la graine, il donne le goût amer de la feuille d’olive. Pour les bonnes nouvelles, cette amertume disparaîtra, ajoutent nos interlocuteurs, car les premières récoltes ont été effectuées alors que l’olive n’est pas encore mûre. Encore verte, l’olive ne se détache pas facilement entraînant à son arrachage ces bouts de bourgeons amers. Dans quelques jours, l’olive noire et mûre n’aura plus ce goût. Bien au contraire, il reprendra son goût authentique. Autre bonne nouvelle, les prix n’ont finalement pas atteint les summums. Ils varient entre huit cent et neuf cent dinars le litre. Légèrement plus élevé que l’année dernière. Bien qu’elle ne soit pas triturée dans les conditions techniques appropriées pour sa commercialisation, les familles algériennes ne peuvent pas se passer de cette huile dans leurs cuisines. Le goût de l’huile d’olive a acquis sa notoriété depuis des lustres. C’est même un label traditionnel spécifique à la région de Kabylie. L’huile d’olive de Kabylie est appréciée et achetée à travers tout le territoire national.

Akli N.