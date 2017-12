Inès sera transférée en Espagne

Par DDK | Il ya 6 heures 52 minutes | 506 lecture(s)

Encore une fois, la solidarité a payé. En effet, ce n'est pas la première fois que des comités ont réussi à collecter des sommes bien que celles-ci soient faramineuses pour venir en aide à des personnes désespérées, atteintes parfois de maladies rares. Cette fois-ci, l'exemple nous vient de l'Aâch Nath Smail à Bounouh, précisément à Vaâli, un village perché sur les hautes montagnes de Boghni, où le comité a réussi à collecter le montant de l'intervention chirurgicale que devra subir la petite Inès Abbas (7 ans) en Espagne, qui risquerait de perdre définitivement la vue. Selon une lettre de remerciements qui vient d'être affichée par le comité signé par son président Hocine Gacem, il est écrit : «Officiellement, nous annonçons la clôture de la quête au profit de la petite Inès Abbas le 24 décembre au soir à 20 heures. L'objectif étant atteint, nous tenons à saluer le formidable élan de solidarité qu'à suscité cette action à travers le territoire de la wilaya et à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce noble acte de solidarité : donateurs, comités de villages, volontaires... Grâce à vous tous, une petite fille verra enfin la lumière du jour.» Il est à rappeler que cette action de solidarité a été lancée par le comité de village Vaâli, en collaboration avec l'APC de Bounouh, le comité du Croissant rouge de Boghni et les comités de villages de l'Aârch Nath Smail durant plusieurs jours où les volontaires s'étaient déployés dans les quatre coins de la wilaya pour collecter le montant de 2 millions de dinars afin de transférer la petite Inès en Espagne pour subir une opération urgente afin de lui éviter l'irréparable (cécité à vie). La petite Inès souffre d'une maladie grave au niveau de ses yeux et si l'intervention n'était pas faite en urgence, elle serait aveugle. Ainsi, la famille de la petite fille s'est réjouie en apprenant définitivement que la prunelle de leurs yeux pourra retrouver la vue car le problème lié au financement de ses soins est réglé grâce à cette mobilisation de presque l'Aârch tout entier, chacun dans son côté.

Amar Ouramdane