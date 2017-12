Priorité aux lycéens !

Par DDK | Il ya 6 heures 53 minutes | 306 lecture(s)

Le service de biométrie de la commune d’Aït Yahia semble être rodé, même s’il n’est ouvert que depuis peu. Les agents, chargés de cette opération, font face à la demande des dizaines de citoyens qui s’y présentent quotidiennement, pour déposer leurs dossiers de demande de passeport ou de carte nationale d’identité biométrique. «Nul besoin de rendez-vous, pourvu que le demandeur se présente dans la matinée à nos services. Mais nous recevons les dossiers urgents à tout moment», dit-on. Durant ces vacances scolaires, l’APC a cru bon de penser à recevoir les lycéens et les collégiens, candidats respectivement au BAC et au BEM. Pour éviter de leur faire perdre du temps en période scolaire, le service de biométrie a élaboré un programme. Plusieurs journées sont consacrées aux établissements importants, comme le CEM d’Aït Hichem ou le lycée d’Aït Yahia qui comptent, respectivement, 79 et 72 candidats. Les élèves, qui se présentent à l’APC, sont, selon les agents, reçus en priorité dans la salle biométrique et leurs dossiers sont envoyés en urgence. Les cartes biométriques, délivrées habituellement en une vingtaine de jours, sont remises aux élèves «parfois, en dix jours seulement», affirme un agent du service informatique. Cette initiative, fort louable, évite aux jeunes enfants de nombreux désagréments, comme les longues files d’attente et les embouteillages dans les couloirs de la mairie. «Chacun se présente, au moment où il est disponible, pourvu qu’il respecte le calendrier porté à sa connaissance», précise un fonctionnaire. Il est à rappeler que la commune d’Aït Yahia compte un lycée et trois collèges.

A.O. T.