Les stations d’essence prises d’assaut

Par DDK | Il ya 7 heures 23 minutes | 369 lecture(s)

À la veille du nouvel an, toutes les stations d’essence ont connu un rush sans précédent. Comme partout ailleurs, les automobilistes voulaient avoir un réservoir plein avant l’entrée en vigueur des nouveaux prix des carburants. Ainsi, à la station Naftal, sis au chef-lieu de la commune Tizi-Gheniff, tous les appareils avaient cessé de fonctionner à partir de seize (16) heures. «Pratiquement, depuis huit heures du matin, nous n’avons pas arrêté de servir alors que c’était une chaine interminable le long du boulevard qui s’était formée et à seize heures, nous n’avions plus rien», confient les agents de service qui avaient placé de grands bacs devant les appareils pour signifier aux automobilistes que le carburant n’est plus disponible pour le moment. Au demeurant, ne trouvant rien à cette station Naftal, les automobilistes se sont dirigés vers une station privée à la limite territoriale avec la commune de Draâ El-Mizan où déjà deux longues files de véhicules s’étaient formées, et les gendarmes installés au niveau du barrage fixe tentent de canaliser. «J’attends mon tour patiemment, espérant que lorsque mon tour arrivera, il y aura toujours de l’essence mais c’est un peu de ma faute car j’aurai pu faire le plein hier en toute tranquillité, mais j’ai voulu consommer ce qu’il y avait avant de faire un plein entier», déclare un fonctionnaire qui déboursera pas moins de 1600 dinars, lui qui n’avait jamais dépassé les 500 dinars lors de ses passages à la pompe. Aussi bien de l’ouest, c’est-à-dire de Tizi-Gheniff que de l’Est (Draâ El-Mizan) de nombreux usagers tentaient de pénétrer à l’intérieur de ladite station d’essence en prévision des augmentations du prix du carburant effectives depuis le 1er janvier. «C’est vraiment malheureux de voir une telle situation, espérant que cela ne va pas trop durer», lance un pompiste et de confier que certains clients ne remplissent que deux cent (200) dinars tout au plus juste pour voir leurs réservoirs débordés, et ce, en faisant la queue durant plus d’une heure.

Essaid Mouas