L'exécutif et les commissions installés

Quinze jours après que le maire de M’Kira, M. Rabah Medjahed de la liste majoritaire FFS, eut été installé, il a convoqué une assemblée lundi dernier.

Trois points ont été retenus à l'ordre du jour de l’assemblée, à savoir le vote du règlement intérieur, l’approbation de l'exécutif communal et l’installation des commissions. Les trois points ont été votés par la majorité composée de 7 élus du FFS et un élu du FLN. Désormais, cette assemblée n'a essuyé aucun blocage comme ce fut dernièrement le cas à Ain Zaouia où l'alliance (indépendants-RCD-PT) avait rejeté l'offre du maire. Aussi, l'assemblée de M'Kira peut d'ores et déjà mettre en application le programme du parti majoritaire. Concernant les postes, ils sont quasiment tous attribués au FFS. Ainsi, en plus de la présidence, le FFS prendra les quatre vice-présidences et les commissions à l'exception de celle des finances confiée à l'élu du FLN. Il s'agit des commissions sociales, urbanisme et marchés. D'ailleurs, selon un élu, le travail a été bel et bien entamé. «Les membres des commissions s'attellent à établir les fiches techniques pour les opérations qui seront retenues dans les PCD et celles à présenter dans le cadre des PSD», confiera une source proche de l’APC. Il faut rappeler que le FFS a repris l’APC de M’Kira qui lui a échappé durant les précédents mandats. «Nous pensons que nous allons rattraper tout le retard accumulé depuis notre départ de la gestion de cette APC», ajoutera la même source. Pour le moment, c'est la seule APC qui est installée sans ambages. À Draâ El-Mizan, à Frikat et à Tizi-Gheniff les contacts et les tractations sont toujours en cours. Il semblerait, pour le moment, que le compromis entre les partis est loin d'être trouvé à Draâ El-Mizan, notamment si on se rappelle la déclaration signée au lendemain par le FLN, le RCD et les indépendants d'El Amel qui avaient carrément pris la décision de ne pas travailler avec le FFS (6 sièges), alors que les trois formations totalisent 13 sièges. Il est à noter aussi qu'à Bounouh, le problème ne s'est pas posé car les indépendants avaient arraché 7 sièges sur les 13 que compte l’APC. À Ait Yahia Moussa, l'installation est imminente, l’on croit savoir que les discussions avancent bien.

