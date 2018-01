Plusieurs centaines de foyers raccordés

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 300 lecture(s)

De nombreux villages de la commune d’Aït Yahia ont été raccordés au gaz naturel, durant le mois de décembre dernier. «Enfin ! Il est arrivé au bon moment», disent les bénéficiaires de cette énergie, qui fait tant courir les montagnards. Après une attente, jonchée de maintes péripéties et qui a duré de longues années, la patience des habitants est, enfin, récompensée. Les hameaux de Takana, de Toukecht, de Taghvalt et d’Aït Ouyahia, ont, à tour de rôle, mis au placard les poêles à mazout et les vieilles bonbonnes de gaz butane. «Il était temps ! Nous sommes heureux. Le gaz naturel est un élément important dans notre confort quotidien. Fini les bouteilles de gaz, qu’on trainait sur des kilomètres, ou les fûts de mazout qu’on stockait devant chez soi, et dont les fumées vicient l’air et salissent nos maisons», dit un villageois. «Avec un seul radiateur, installé dans le couloir, toute ma maison est chauffée, c’est çà l’indépendance. On attend que les villages voisins soient alimentés à leur tour», il ajoute. Le second lot d’agglomérations, constitué des villages Ath Bali, Ath Haroun, Taguemount et autres ne tarderont pas à en bénéficier. Il ne reste aux habitants qu’à prendre attache avec les services de la SDC, pour s’acquitter des frais inhérents à la pose du compteur, pour que le gaz soit mis en service dans leurs foyers. Selon notre source, les villages de Tafraout et Koukou devraient être raccordés sous peu. Les travaux sont, en ce moment, terminés et l’entreprise chargée du raccordement procède, en ce moment, aux essais, pour colmater d’éventuelles fuites. «Ce qui ne devrait pas durer longtemps», selon les villageois qui suivent de très prés l’évolution de la situation. Il est à rappeler que l’ensemble des habitants de ces villages s’étaient révoltés, durant l’été passé, contre la lenteur des travaux de raccordement et l’entreprise chargée d’alimenter leurs foyers. Réunis en collectif, ils avaient, à deux reprises, procédé à la fermeture des bureaux de l’agence de l’ex-SONELGAZ du centre ville, ainsi que l’agence située à la cité Akkar, à un kilomètre de la ville. Les promesses des responsables semblent être tenues, puisque le gaz naturel devient une réalité dans la majeure partie des foyers de la commune d’Aït Yahia. Avec les derniers branchements, la municipalité peut se targuer d’avoisiner les cent pour cent des habitations alimentées en gaz de ville.

A.O. T.