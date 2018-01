Quand les villageois se prennent en charge

Par DDK | Il ya 7 heures 23 minutes | 372 lecture(s)

Devant l'inertie des autorités communales, les habitants de deux villages Ihoubarène (Tizi-Gheniff) et Taka (M'Kira) ont pris le taureau par les cornes en prenant en charge les travaux du chemin communal qui relie les deux villages au chef-lieu Tighilt Bougueni sur une distance de 5 kilomètres.

Ce chemin a été laissé à l'abandon si bien qu'il est devenu impraticable dans certains endroits. À commencer par cet "étang" d'eau pluviales sis à proximité du lycée de M'Kira. Après qu'une entreprise eut reconstruit un pan de mur d'enceinte de l’établissement, des gravats et autres matériaux y ont été laissés sur les accotements. Les volontaires de ces deux villages ont commencé par dégager toutes ces terres amassées dans cet endroit avec l'aide d'entreprises privées en présence des élus locaux de la commune de M'Kira. «Puisque ce chemin concerne les deux APC, aucune d'elles n'a pris l'initiative de le restaurer si bien qu'au bout de cinq ans, il a subi d'énormes dégradations. Par notre action, nous voulons faire comprendre aux ex-élus qu'ils n'ont rien fait pour nous et que nous pouvons nous prendre en charge», fait savoir un membre de l'un des deux comités de villages. Ces habitants ont décidé d'étaler leur volontariat sur plusieurs semaines. «Nous avons lancé la première opération samedi dernier, nous continuerons le temps qu'il faudra jusqu'à ce que ce chemin devienne un tant soit peu praticable en attendant que la nouvelle APC le prenne en charge de son bitumage», soulignera la même personne. Après une journée de travail, l’on peut déjà constater que le chemin est carrossable, même les nids-de poule ont été colmatés. «Nous appelons d'autres entreprises spécialisées dans les travaux publics à nous venir en aide», poursuivra le même interlocuteur. Par ailleurs, il est à signaler que le réseau routier dans cette municipalité rurale attend beaucoup de la nouvelle équipe. «Nous essaierons de tenir prochainement une réunion avec les élus locaux afin de discuter des priorités dans notre village», confiera un membre du comité de village Taka. Et de poursuivre : «Nous avons déposé une plate-forme sur le bureau de l'ancienne équipe, mais je crois qu'elle moisit au fond des tiroirs. Il faudra la relancer d'autant plus que la nouvelle assemblée a promis une gestion participative avec les comités de villages».

Amar Ouramdane