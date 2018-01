Taourirt Amrane célèbre Mammeri

Par DDK | Il ya 7 heures 23 minutes | 248 lecture(s)

L’association culturelle «Tiwizi », toute nouvelle dans le paysage associatif de la commune de l’ex-Michelet, a voulu marquer l’événement du centième anniversaire du grand écrivain Mouloud Mammeri pour débuter ses activités. Créée, il y a peu avec l’aide de l’écrivain et chercheur Arab Mohand Zine et des jeunes du village de Taourirt Amrane, à environ deux kilomètres au sud du chef-lieu communal d’Aïn El Hammam, «Tiwizi» vient de se distinguer en animant le village pendant une journée en programmant diverses activités qui ont attiré beaucoup de villageois avides d’animation. Le village souffre depuis longtemps de l’absence d’une association pouvant encadrer les nombreux jeunes qui doivent, pour casser la léthargie ambiante, se créer eux-mêmes leurs loisirs. Outre une présentation de livres pour enfant, et parascolaires, s’est tenue une autre exposition sous le thème «Bibliographie de Mouloud Mammeri» dont les œuvres ont été présentées au public, et ce, grâce à Mohand Zine Arab qui a aussi animé un débat sur ce thème. Dans l’après midi, un film documentaire sur la vie de l’auteur de «La colline oubliée» a été suivi par un nombreux public au niveau du foyer de jeunes du village. Mais c’est surtout la pièce de théâtre «Chikh Mohand a dit», jouée par «Agama» du village de Takhlidjt qui a connu un grand succès. Ahcène, le président de l’association et Farid son adjoint, heureux d’avoir réussi cette «première», ont tenu à rappeler que la création de cette association «répond au souci de combler le vide culturel qui règne au village depuis une quinzaine d’années». Pour le moment, ils se focalisent sur une «association à caractère essentiellement culturel avec possibilités d’extension, plus tard, à d’autres activités». Malgré le manque de moyens, ces jeunes, armés d’un courage à toute épreuve, comptent aller loin dans leur tâche en dynamisant les commissions chargées respectivement de l’information et loisirs, de la pédagogie (cours de soutiens scolaire), des activités pour enfants et autres.

A.O.T