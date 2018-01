Un tronçon du CW4 bitumé

Par DDK | Il ya 7 heures 23 minutes | 321 lecture(s)

L’axe routier allant du carrefour au contrebas du siège de l'actuelle daïra sur une distance d'environ 600 mètres jusqu'à l'ancien siège de la daïra a été bitumé en tapis. Ce tronçon du CW4 vers Frikat et Bounouh était entièrement dégradé et où la circulation automobile se fait non sans embûches. «C'était une opération déjà programmée depuis longtemps. Mais, il a fallu attendre que certains réseaux passent», confiera un ex-élu. Il est à noter qu'avec les pluies abondantes tombées durant des semaines, des nids-de poule se sont formés notamment sur l'axe principal et particulièrement en face du stationnement des bus allant vers Tizi-Ouzou. Certes, certains d'entre eux ont été colmatés mais cela reste toujours insuffisant comme c'est le cas de l'axe allant du carrefour à la sortie de la ville vers le tribunal et la cité de l'Indépendance. Par ailleurs, il est à souligner que le carrefour du centre-ville est devenu très dangereux depuis que le nouveau plan de circulation a été mis en place. «C'est un danger permanent. Rappelons-nous lorsqu'un véhicule de gros tonnage transportant du sable avait dérapé en mars 2007 emportant avec lui la stèle du 1er Novembre», se souvient un commerçant du centre-ville. Les responsables locaux imputent l'état de dégradation de la route principale aux véhicules lourds qui transitent par le centre-ville. La seule solution reste la concrétisation de l'évitement allant de l'hôpital Krim Belkacem sur les hauteurs de la ville jusqu'au barrage fixe gendarmerie-ANP sur la RN30 vers Boghni. Cependant, les travaux de ce projet sont à l'arrêt depuis plus de trois ans pour diverses raisons, à savoir les oppositions des propriétaires terriens, le recasement des habitants du bidonville sis à côté de l'hôpital et aussi l'affaissement survenu en 2016 sur le tronçon de cet évitement déjà réalisé entre le CW4 et la RN30.

A. O.