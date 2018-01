La campagne lancée avec beaucoup de retard

Par DDK | Il ya 6 heures 49 minutes | 272 lecture(s)

Contrairement à ce qui a été annoncé au début de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole, l’opération a débuté avec beaucoup de retard dans la région d’Aïn El Hammam.

La campagne qui devait débuter le 21 décembre dernier n’a pu s’effectuer qu’à partir du 2 janvier dernier, soit cinq jours seulement avant la fin des vacances d’hiver qui coïncide avec le 7 du mois en cours. Les parents voulant faire vacciner à temps leurs enfants, ont pris d’assaut le service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), située face à l’hôpital d’Aïn El Hammam, mais dépendant de l’EPSP d’Iferhounene. Une foule composée de plusieurs centaines de personnes avait encombré la route nationale, faute d’espace d’attente suffisant à l’intérieur de la structure sanitaire pour accueillir tout le monde. Dans les locaux très exigus, des dizaines de femmes accompagnées de leurs enfants, attendent face à la porte du cabinet où s’effectuent les vaccinations. L’atmosphère difficilement respirable n’a pas été supportée par un jeune garçon qui a perdu connaissance avant d’être transféré au service des urgences à quelques dizaines de mètres de là. C’est dire que les conditions de travail du personnel et l’accueil du public étaient loin d’être les meilleures. Dehors, c’est la bousculade dans un brouhaha où il est difficile d’entendre les noms appelés suivant la liste, établie auparavant, au fur et à mesure de l’arrivée des enfants. «Je dois le faire vacciner avant dimanche. Je ne vais pas lui faire rater les cours. Et puis, on nous dit que la campagne de vaccination se terminera dimanche prochain», dira une maman, tenant la main à son petit garçon. Farid, un autre parent, fait savoir qu’il s’est présenté «chaque jour, depuis l’ouverture de la campagne, pour faire vacciner sa fille. Mais en vain». Des sources nous confient que ce retard est dû à l’absence d’un médecin qui doit superviser l’opération. Notons que seule la PMI sise à proximité de l’hôpital de l’ex-Michelet, procède aux vaccinations pour les élèves de la région. Ce qui explique également que les gens aient afflué en masse vers cette structure, durant ces derniers jours. Pour endiguer toute cette foule, le service devrait, comme précisé par les instructions, ouvrir ses portes vendredi et samedi et peut-être effectuer des heures supplémentaires. Le personnel médical qui reçoit les patients n’a pas de répit, sachant qu’il doit vacciner tous les enfants avant dimanche. Cette opération a mis, encore une fois, à nu le manque de structures de santé au niveau de la commune d’Aïn El Hammam. Cette insuffisance maintes fois décriée par la population, ne semble pas avoir eu d’oreille attentive de la part des autorités qui doivent veiller à la santé des habitants.

A.O.T.