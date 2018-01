C’est la grande affluence

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 339 lecture(s)

Si les deux premiers jours de la vaccination contre la rougeole et la rubéole initiée par le ministère de la Santé et de la réforme hospitalière, il n'y avait pas vraiment bousculade devant les polycliniques, ce n'était pas le cas depuis plus d'une semaine. Lors d’une virée, avant-hier, à quelques jours de la clôture de cette opération prévue entre le 21 décembre dernier et le 7 janvier en cours, l’on a pu voir des centaines d'enfants accompagnés de leurs parents attendre devant le service de prévention et d'épidémiologie de l'EPSP de Boghni. «Aujourd'hui, nous avons reçu un nombre inattendu par rapport aux jours précédents. Donc, j'ai décidé d'utiliser d'autres salles d'attente afin d'éviter la bousculade et de répartir les enfants en groupes. Durant ces derniers jours, nous avons remarqué un fort engouement pour la vaccination et c'est tant mieux. Nos équipes sont mobilisées à travers toutes nos polycliniques y compris les vendredis», dira la directrice de l'EPSP. Et d’ajouter : «Nous avons suffisamment de vaccins pour satisfaire la demande. Pour tout l'EPSP de Boghni qui couvre Boghni, Draâ El-Mizan et Tizi-Gheniff, on a eu un peu plus de 39 000 vaccins». En outre, elle annonce qu'un infirmier vient d'être affecté à la salle de soins de Helouane dans la commune de Bounouh. «C'est un problème qui m'a pris beaucoup de temps depuis mon installation à ce poste, il y a trois mois de cela. Dieu merci, j'ai pu le résoudre. On attend que le comité de village s'implique pour raccorder cette structure au réseau de gaz naturel. Pour le moment, j'ai mis à la disposition de l'infirmier quatre appareils électriques. Maintenant, je pourrai passer aux autres unités de soins qui attendent des améliorations. Notre secteur comprend 52 salles de soins qui sont localisées dans des villages isolés, pour certaines d’entre elles», poursuivra-t-elle. Et d’annoncer encore : «D'ailleurs, nous avons même prévu de lancer des opérations de sensibilisation sur le diabète et la tension artérielle. La première sera faite jeudi prochain justement à Helouane, puis ce sera à Zaârour dans la même commune, à Ath Ali d'Ath Kouffi et dans bien d'autres villages. Nous avons tout un programme». La directrice se réjouit aussi que son EPSP ait reçu à la veille du premier janvier une ambulance neuve.

Amar Ouramdane