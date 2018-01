Sorties familiales sur Tikdja et Chréa

Par DDK | Il ya 6 heures 49 minutes | 285 lecture(s)

Le centre culturel et sportif Ahmed Yahia Bacha de Draâ Ben Khedda organise des sorties pour les familles pour découvrir les monts de la région centre du pays. Ainsi, l’on propose des virées sur les hauteurs de Tikjda dans la wilaya de Bouira ou encore la montagne de Chréa relevant de la wilaya de Blida. Les sorties sont organisées tous les week-ends pour découvrir les décors féérique de la poudreuse. Le départ est prévu les vendredis et samedis à 8 heures et le retour est à 16 heures. «Ces sorties ont déjà débuté», avancent les responsables du projet, en l’occurrence le directeur du centre culturel et sportif, Youcef Sedki et l’accompagnateur Rachid Idrenmouche qui remercient les familles habituées à ces sorties. Celles-ci prendront fin au mois d’avril. D’autres sorties vers d’autres wilayas sont encore proposées, à savoir Tlemcen, Guelma, Batna, Biskra et Khenchela et sont prévues les jeudis, vendredis et samedis. Les premiers départs sont prévus au mois de février, les excursions prendront fin au mois de mai pour laisser place aux sorties plages de l’été. Ainsi, les départs sont programmés les jeudis soir à 19 heures et le retour dimanche à 6 heures. Ces familles auront le loisir de découvrir d’autres horizons et connaitront d’autres cultures.

M. A. Tadjer