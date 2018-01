Le projet de la crèche communale à l’abandon

Par DDK | Il ya 8 heures 12 minutes | 310 lecture(s)

Si pour la bibliothèque communale, les travaux ont finalement été achevés grâce à l’intervention du wali qui avait ordonné lors d’une visite l’octroi d’une enveloppe financière supplémentaire, ce n’est pas le cas pour le projet de la crèche communale. Ce dernier est à l’arrêt depuis plus de cinq ans. C’est une structure qui est à son rez-de-chaussée. D’ailleurs, aujourd’hui, elle est transformée par les riverains en garde-meuble. Pourtant, une telle structure, si elle était réalisée, elle serait la bienvenue notamment pour les femmes travailleuses qui n’ont pas où laisser leurs enfants. «Vraiment, nous ne savons plus comme continuer ce projet. Sa situation est difficile. Il a été lancé durant le mandat (2008-2012). Nous n’avons eu aucune solution pour la relancer», avait déclaré l’ancien maire. Les citoyens de cette commune souhaitent que le nouvel exécutif lance ce projet. «Nous demandons à la nouvelle équipe de prendre en charge le projet de la crèche qui est très important pour notre commune», dira un riverain. «Il faudrait d’abord étudier tout le dossier pour décider de ce qui sera fait. Pour le moment, je ne peux pas me prononcer à ce sujet», confiera un membre de l’actuel exécutif. Par ailleurs, le projet de réalisation d’une salle de soins à Agouni Ahcène lancé au milieu des années 90 s’est retrouvé lui aussi dans un état d’abandon avant de devenir définitivement une relique du passé (une bâtisse en grande partie détruite). «Nous avons cédé ce terrain. On croyait vraiment qu’on allait avoir une unité de soins. Tous les exécutifs qui se sont succédé à la tête de l’APC depuis le début des années 2000 ont été saisis à ce propos, aucune suite n’a été donnée», expliquera un membre du comité de village qui avec ceux des villages voisins (Imzoughène et Ath Moh Kaci) tenteront dans les prochains jours de remettre en avant cette revendication.

Amar Ouramdane