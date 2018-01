Une unité avancée de la protection civile en projet

Par DDK | Il ya 8 heures 13 minutes | 341 lecture(s)

La daïra de Mâatkas va pouvoir enfin bénéficier d’une unité secondaire de la protection civile, à l’instar des autres circonscriptions de la wilaya de Tizi-Ouzou. En effet, la commission de choix de terrain a pu retenir une assiette foncière pouvant contenir une telle infrastructure. Le choix a ainsi été porté sur le parc de la commune qui dispose d’assez d’espaces pour ce faire. Une partie donc de ce parc sera réservée au projet en question. Plusieurs autres terrains ont été choisis auparavant mais la protection civile a émis une fin de non recevoir pour ces assiettes en raison de leur incompatibilité avec un cantonnement de pompiers (problèmes liés à l’accès, à l’éloignement du chef-lieu, au terrain accidenté). Pour rappel, la daïra de Mâatkas est «couverte» par les unités de Tizi-Ouzou, Draâ Ben Khedda ou encore Ouadhias. Les incendies ayant marqué la saison estivale de 2017 a laissé de terribles conséquences notamment sur l’oléiculture où des dizaines d’hectares d’oliveraies sont partis en fumée en plus de quelques habitations et des fermes de petit élevage qui ont été ravagées par les flammes. L’implantation donc d’une unité avancée de la protection civile tombe à point nommé dans cette région qui compte plus de 50 000 habitants répartis sur deux communes.

Amayas I.