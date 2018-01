Les demandeurs de logements attendent l'affichage des listes

Par DDK | Il ya 8 heures 12 minutes | 382 lecture(s)

Si cette commune a bénéficié de nombreux projets de logements sociaux, leur attribution tarde à venir. La dernière opération de distribution remonte à 2012. Certains demandeurs vivant dans des conditions qui frisent la misère sont impatients de voir les listes affichées. «Je vous citerai par exemple les 132 logements achevés dont la liste a été confectionnée en 2012. Ils sont déjà en dégradation. Au total, plus de 300 logements sont achevés, mais ils ne sont pas encore distribués. Vraiment, nous craignons que cette situation prenne encore beaucoup de temps. À chaque fois qu'on essaie de voir les responsables locaux, c'est la même réponse, il faut attendre», regrette un demandeur exaspéré par le retard enregistré pour la livraison de ces logements. Et de poursuivre: «La dernière fois, on nous a répondus que les listes allaient être affichées le mois de mars. On ne sait pas encore si c'est vrai ou non». Devant tant de retard, les demandeurs ne savent plus quoi faire notamment en cette période hivernale. «Quand on voit à la télévision des milliers de logements distribués chaque jour, on se demande si réellement nous sommes dans un même pays et si nous sommes des Algériens comme les autres», déplore le même demandeur. Pourtant, selon d'autres interlocuteurs, tous ces logements sont achevés depuis des années dont certains depuis cinq ans. «Nous interpellons le wali de Tizi-Ouzou à activer la distribution de ces logements parce que nous n'avons pas où aller. La plupart d'entre nous vivent dans des habitations ne répondant à aucune norme alors que d'autres n'ont de toit qu'en louant des réduits chez des voisins», appellent-ils le premier magistrat de la wilaya. La liste des bénéficières de plus de 300 logements est déjà prête, son affichage est imminent, apprend-on d’une source proche du dossier. Dans cette commune, les services de la daïra ont reçu plus de 4000 demandes de logements. «Toutes les enquêtes ont été faites, c'est un travail colossal. L'affichage des listes ne tardera pas à être fait. Nous voulons que cette distribution ne soit entachée d'aucune irrégularité. Ce seront des listes dans la transparence», confiera la même source. Il est attendu aussi d'attribuer le premier quota au niveau des 1000 logements sociaux sur la route de Draâ Sachem.

A. O.