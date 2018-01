Un espace agréable mais trop cher

Par DDK | Il ya 8 heures 15 minutes | 408 lecture(s)

Le port de Tigzirt s’est imposé comme l’un des meilleurs endroits de détente pour toutes les catégories de citoyens et durant les quatre saisons.

Sauf que, même si cette caractéristique est indéniable de l’avis de toutes les personnes rencontrées sur place, il n’en demeure pas moins que les services proposés sont jugés trop chers. Les prix exorbitants accueillent les visiteurs à l’entrée du port. Un aller-retour en barque sur la presqu’île est proposé à 300 dinars la place. «Les prix exercés sont excessifs. Nous sommes une famille composée de 5 personnes, imaginez un peu ce que ça va nous couter», dira un père de famille rencontré sur place. Les propriétaires de ces embarcations harcèlent les visiteurs qui ne cèdent pas à leur désir de se faire caresser le visage par l’écume des vagues. Mais les tarifs qui varient entre 200 et 300 dinars la place, sont hors de portée des visiteurs qui déclinent leurs offres. Passé cette petite déception, une autre attend les enfants au niveau de l’aire de jeux. D’aucuns se demandent qui fixent les tarifs. Une petite balade en «train pour enfants» est proposée à 100 dinars. Aucun jeu n’est proposé en dessous des 100 dinars. Avec plusieurs enfants, la balade au port de Tigzirt risque de coûter les yeux de la tête. Même au niveau des cafétérias, les prix ne sont pas à la hauteur des attentes. Un café ordinaire est offert à 50 dinars et une pizza, la moins chère, s’élève à 300 dinars. Toutefois, l’ancienne aire de jeux pour enfants était gratuite. Mais, elle ne tarda pas être dégradée. Elle sera rapidement cédée au privé qui va imposer ses prix car ayant investi sur l’entretien des lieux et la réhabilitation des aires de jeux.

Akli N.