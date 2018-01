Rejet d'assainissement à ciel ouvert

Par DDK | Il ya 8 heures 14 minutes | 295 lecture(s)

Les résidents de la cité des 9 Logements LSP en face de la bibliothèque communale de Draâ El-Mizan sont exaspérés par le rejet d'un ancien réseau d'assainissement en face de leurs habitations. Selon ces habitants, la prolifération de moustiques et d'autres bestioles endure leur quotidien. «Impossible d'ouvrir nos fenêtres. En plus des odeurs nauséabondes, il y a même des rongeurs qui sortent de ce réseau et arrivent au bas de l'immeuble», dira un résident dudit quartier. «C'est un réseau qui provient du centre-ville. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été couvert au moins avec des dalles en béton», poursuit-il. Ce même résident nous apprend que même l'ancien tribunal réformé depuis des années, constitue une autre source de désagréments pour les riverains. «Cette bâtisse a été fermée au début des années 2000, elle a été réformée après le séisme de mai 2003 de Boumerdès. Son sous-sol est devenu un urinoir pour les passants. C'est là aussi un autre point noir que les autorités devront résoudre», souligne-t-il. Le collectif des habitants de cette cité et les riverains interpellent les services concernés afin de prendre les mesures nécessaires pour prendre en charge leurs revendications. «Nous souhaitons que les responsables, notamment ceux de l'hygiène se rendent sur les lieux afin de mesurer les conséquences que pourraient engendrer ces deux endroits sur la santé publique. C'est plus qu'une urgence», insistent-ils. Par ailleurs, les résidents de cet immeuble attendent que leurs logements soient raccordés au réseau électrique.

Amar Ouramdane