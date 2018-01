Enfin un infirmier affecté à Helouane

Par DDK | Il ya 8 heures 15 minutes | 297 lecture(s)

Depuis le départ en retraite d’un infirmier, la salle de soins de Helouane, sur les hauteurs de Bounouh, n’a fonctionné qu’aléatoirement. D’ailleurs, le comité de village, à sa tête le président, M. Mohamed Belkadi, n’a pas cessé de demander son remplacement, d’autant plus que cette structure est très importante dans cette région montagneuse. Finalement, la directrice de l’EPSP de Boghni a répondu aux sollicitations des représentants du village. Avant-hier, un infirmier a pris ses fonctions à la grande joie des habitants. «Dès mon arrivée, j’ai pris le problème en main. J’ai pu affecter un infirmier à ce poste, resté vacant depuis plus de deux ans. En tout cas, je compte beaucoup sur le concours du comité de village, pour accompagner ce fonctionnaire dans sa tâche», dira Mme. Mahni, en sa qualité de première responsable de l’EPSP. «C’est un service qui nous a tant manqué. Vraiment, nous avons souffert tout ce temps. Pour une injection ou pour un pansement, il faudra se déplacer au chef-lieu communal, ou parfois même jusqu’à Boghni. Maintenant, nous sommes contents que l’infirmier soit sur place», dira un malade. De leur côté, les membres du comité de village se démènent dans tous les sens, pour raccorder cette structure au réseau du gaz naturel. «En principe, ce sera fait d’ici la fin de la semaine. Pour le moment, la directrice a mis à la disposition de l’infirmier quatre appareils électriques. Nous sommes en bonne voie. Nous tenons à remercier la directrice qui a pris en charge notre problème depuis son arrivée à Boghni», déclare M. Said Semoudi, un membre du comité de village.

A. O.