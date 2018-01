Chute d’un câble de moyenne tension

Par DDK | Il ya 8 heures 14 minutes | 340 lecture(s)

La région d’Aïn El Hammam a vécu une soirée angoissante suite aux vents d’une extrême violence qui se sont abattus sur la région dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Une coupure de courant électrique a été signalée du côté ouest de la commune où se trouvent concentrés la plupart des agglomérations. À la cité Akkar à Aït Aïlem, tous les foyers étaient plongés dans le noir à partir de vingt deux heures. Ceux qui avaient attendu le rétablissement du courant durent se rendre à l’évidence et passer toute la nuit sans lumière, ni l’Internet. Un câble de moyenne tension a été endommagé par le vent particulièrement violent du côté du lieu dit «Ahechad Bouakouir», a-t-on appris. Ce n’est que vers 10h30 que les services concernés ont pu réparer les dégâts. Entre temps, les élèves du CEM d’Ouaghzen avaient été renvoyés chez eux, prolongeant de la sorte, les vacances d’une journée. Ne possédant pas de groupe électrogène pour palier les coupures de courant, le collège ne pouvait pas accueillir les enfants dans de bonnes conditions. En plus de l’indisponibilité de la lumière dans les locaux, les classes ne pouvaient pas être chauffées. La cantine ne pouvait pas assurer de repas chauds à midi. «On ne peut pas prendre le risque de laisser les enfants grelotter de froid par un temps pareil», dira un responsable de l’établissement. La neige commençait à tomber et un froid glacial s’est abattu sur tout l’ex-Michelet. Sur le chemin menant à la ville, des tôles et autres branchages jonchaient le sol en plusieurs endroits. Des panneaux bordant un chantier au centre-ville avaient été arrachés et emportés plusieurs mètres plus bas. Il faut noter que le réseau électrique qui dessert la zone des Ath Menguellet connait des pannes fréquentes, lors des intempéries. On se souvient lors des neiges de 2012, les employés de l’ex-Sonelgaz avaient passé toute une nuit dans les champs pour rétablir le courant dans les foyers. Les responsables doivent penser à réhabiliter le tronçon du réseau électrique sujet à des pannes récurrentes afin d’en limiter les désagréments.

A.O.T.