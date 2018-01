Les chasseurs étrangers indésirables à Draâ Sachem

Par DDK | Il ya 8 heures 42 minutes | 487 lecture(s)

Si les habitants de Draâ El-Mizan ont souvent sollicité l’association Ourchène Djurdjura pour mener des battues dans leurs champs, cette fois-ci, ceux de Draâ Sachem, un faubourg de la ville, ont été étonnés de voir des hommes armés de fusils de chasse dans leur village, notamment dans leurs oliveraies. «Nous étions surpris d’entendre des tirs, d’autant plus que nos oliveraies se trouvent à quelques encablures de la forêt de Boumahni. Nous avions même cru qu’il s’agissait de terroristes qui ont, pourtant, quitté la zone depuis belle lurette», confie un oléiculteur. Et de poursuivre : «D’ailleurs, nombreux sont ceux qui ont quitté leurs champs manu militari. On parle même de certains blessés. Cela reste à confirmer». Selon d’autres témoignages, ce sont des chasseurs venus d’autres régions. «Lorsque les chasseurs de l’association Ourchène Djurdjura font des sorties comme celles-ci, nous sommes avisés. Et puis, ils ne viennent qu’après avoir pris attache avec les représentants de notre village», souligne le même citoyen. «C’est vrai, nous avons entendu que des chasseurs étaient la semaine dernière à Draâ Sachem. Mais, nous ne savons pas de qui il s’agit. Nous n’avions pas été informés à ce sujet. De notre côté, nous ne sortons pour des battues qu’après autorisation des autorités et aussi après avoir avisé les habitants de ne pas sortir dans les champs. Nous rassurons les citoyens de notre commune et ceux des localités avoisinantes que nous ne ferons aucune sortie qu’après que la cueillette des olives et que les travaux de champs seront terminés», fait savoir Mohamed Chergui, en sa qualité de président de l’association Ourchène Djurdjura. Il est attendu que les chasseurs de cette association viennent aux secours des agriculteurs afin de les débarrasser des sangliers qui ravagent leurs champs.

A. O.