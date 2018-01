Le village Tazmalt débarrassé des détritus

Par DDK | Il ya 9 heures 11 minutes | 351 lecture(s)

À l’initiative de l’association du village Tazmalt, à la périphérie de Tadmaït, un volontariat de nettoyage a été organisé durant les journées de mardi et mercredi, à la grande satisfaction de tous les habitants. Plusieurs dizaines d’habitants de cette bourgade ont pris part à cette belle action de nettoyage des rues et des ruelles du village qui a été, ainsi, débarrassé de divers détritus et de la saleté qui y régnait. Les volontaires étaient munis de différents outils et de moyens de nettoyage. Les initiateurs veulent faire de ces actions une tradition pérenne, à chaque que fois que cela s’avérera nécessaire. «Nous voulons que notre localité reste propre. La propreté et la préservation de notre environnement sont l’affaire de tout le monde. Ce n’est pas seulement du ressort d’une association ou de la commune. Les habitants ont répondu favorablement à l’appel, notamment nos membres qui n’ont pas lésiné sur l’effort», déclare l’un des organisateurs de cette action. «Je suis fière de tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cette belle initiative. C'est toujours le commencement qui est difficile, la suite l'est beaucoup moins. Pour réussir, il faut s'attaquer aux petites choses du quotidien, celles qui doivent être faites. Il y a beaucoup à faire dans un petit village. En fait, ils ont le courage de commencer, la réussite est garantie pour s’inscrire dans la continuité», dira un retraité de la localité. Des quantités importantes d’ordures ont été ramassées dans des sacs poubelles et acheminées par la suite vers les décharges.

Rachid A.