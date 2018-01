Un programme riche et varié au CFPA...

Par DDK | Il ya 9 heures 45 minutes | 309 lecture(s)

Après la reconnaissance officielle du nouvel an berbère qui coïncide chaque année avec le 12 janvier, et la consécration de cette journée chômée et payée, l’APC de Draâ El-Mizan a voulu marquer cet événement tant historique que culturel par l’organisation de différentes activités pour célébrer Amenzu N’Yennayer. Un programme riche et varié a été retenu en collaboration avec le CFPA Said Krim (lieu de la célébration), la maison de jeunes Arezki Mansouri et l'association Amgud. Ces activités se sont étalées sur trois jours. «C'est un programme qui a début le 9 janvier et a été clôturé le 11 janvier au sein du CFPA Said Krim», fera savoir l’un des organisateur de l’événement. Pour le premier jour, en plus des expositions inhérentes à la poterie, aux bijoux anciens, aux plats traditionnels, à la robe kabyle, M. Mohamed Ait Mimoune a animé une conférence sous le thème «Histoire et identité» où il a parlé de l'histoire d'Imazighen, particulièrement yennayer. De leur côté, les acteurs de la troupe théâtrale de la maison de jeunes de Ain Zaouia ont présenté la pièce "Hassan Amagadh" (Hassan le peureux) devant les stagiaires du centre, le personnel administratif et éducatif et les nombreux invités. Un concours autour des jeux traditionnels dont celui des osselets appelé "Ilaqafen" a été organisé par l'association Amgud. Pour le deuxième jour, les organisateurs ont retenu une sélection de coiffeuses et un défilé de mode où seront retenues les meilleures prestations auxquelles seront décernés des prix. Aussi, la finale des jeux traditionnels a été organisée dans une ambiance festive. Pour le dernier jour, les stagiaires du centre ont présenté une pièce théâtrale en relation avec yennayer et leurs camarades du groupe musical ont animé un gala artistique. Dans l'après-midi, avant la clôture des festivités, des prix ont été remis aux vainqueurs. Cette fête ancestrale a pris un cachet particulier cette année.

... Et à Sanana

C'est la première fois que Yennayer est célébré dans un établissement scolaire du village Sanana. En effet, dans le cadre de la célébration du yennayer 2968 (12 janvier 2018), l'APC de Draâ El-Mizan a mis le paquet avec le concours de l'association Thamjirt du village Sanana, l'association "Ithran U zekka" (Les étoiles de demain) et Tawassoul El Adjyal de Blida. Un menu riche et varié a été retenu pour l’occasion. La cour de l'école Chahid Hocine Hikem n'a pas désempli en dépit d'une pluie battante et d'un froid glacial. Dès l'ouverture, des centaines de personnes sont venues célébrer yennayer, des chapiteaux ont ainsi été dressés pour abriter la scène où seront présentées les différentes pièces théâtrales et autres activités. Ainsi, les femmes ont détonné par leurs plus belles robes traditionnelles. Au programme, expositions de bijoux, robes kabyles des Ouadhias, miel, objets de décoration, mets traditionnels (Lemsmen, Thighrifine, lekhfaf...) préparés par les membres de l'association "Dir El Khir Talqa El Khir" de Tizi-Ouzou. Le président de l'association organisatrice de cet événement a donné le coup d'envoi en invitant la troupe d'Idhaballen de Frikat à donner le ton sous des applaudissements et des youyous. Devant un grand public, Mme Hakima Bey enseignante de tamazight a développé tout son talent de pédagogue pour animer une conférence sur le nouvel an berbère. Elle est revenue sur l’avènement de cette date historique des Numides. Le public a eu droit aussi à un récital poétique, une chorale de la troupe Thiliwa de Tizi-Ouzou, un clown et un magicien et une tombola au profit des enfants. On notera le travail des éléments de l'association "Ithran U zekka". On citera Karim Lamine, Chérifa Laribi et Khelifi Korichi entre autres. «Nous sommes très satisfaits. Chacun a joué son rôle comme il se doit. J'espère que cette première édition est un prélude pour d'autres activités pour toute l'année. Assegas amegaz», dira le président de l’association Thamjirt. Le repas de yennayer a été offert aux convives. Différents plats traditionnels ont été servis, dont le plat phare de la célébration "le couscous au poulet". «L'APC a grandement contribué pour l'organisation de cet événement. Tout ce qui a été utilisé pour préparer les différents plats a été acheté par l'APC, qui s’est aussi occupée des différentes demandes d'autorisation aussi bien à la daïra qu'à la direction de l'Education», dira M. Brahim Bahmed élu de l’APC. Yennayer, désormais journée fériée en Algérie, a été formidablement fêté en attendant que d'autres mesures déjà annoncées par le président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, telle la création imminente de l'Académie amazighe se concrétisent sur le terrain.

Amar Ouramdane