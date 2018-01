La JSA fête Yennayer à sa manière

Par DDK | Il ya 9 heures 46 minutes | 326 lecture(s)

La section karaté-do de la Jeunesse Sportive d'Azazga n'a pas manqué de fêter le premier Yennayer à sa manière. Une exhibition de Karaté et de Vo Viêt Nam a été organisée à la salle polyvalente de la ville d'Azazga. Cette manifestation a drainé une foule nombreuse, composée essentiellement de parents d’athlètes et de férus d’arts martiaux. Les autorités locales, à leurs têtes le maire de la commune M. Bennadji et les élus locaux, n'ont pas été du reste. Ils ont rehaussé, par leur présence, cette célébration et n'ont pas manqué de promettre d'être à l'écoute des athlètes et de répondre à leurs doléances. C’est le maire qui a donné le coup d'envoi de cette exhibition. Les premiers à fouler le tatami de ladite salle sont les athlètes de Vo Viêt Nam de Hendou Athlétique Club (HAC), dépendant de la commune d'Azazga. Ils ont magistralement effectué des «taôs» différents, des combats virtuels avec plusieurs adversaires. Ensuite, c'était le tour de la section karaté de la JSA d'entrer en scène et de déployer une multitude d'exercices de combats sous l'œil bienveillant de leur maître Rabah Oumariou, grande figure du karaté au niveau national et régional. Ce dernier a donné des explications sur les différents mouvements et techniques de combat. Cette célébration s’est terminée par une collation où on a servi des gâteaux et des boissons gazeuses aux présents.

Mohand I.