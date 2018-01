Tazmalt renoue avec Thaouzaat

Par DDK | Il ya 9 heures 45 minutes | 406 lecture(s)

Les villageois de Tazmalt, dans la périphérie de Tadmaït, ont organisé, à l’occasion de Yennayer, Thaouzaat, une tradition appelée habituellement Louizaâ ou Thimechrat dans certaines autres localités de la Kabylie. En effet, les organisateurs de cet événement affirment que cela fait 16 ans depuis qu’ils n’ont pas organisé cette activité. Ainsi, ils ont sacrifié deux veaux, que les villageois ont eux-mêmes acheté, au profit des démunis. Il est à noter que l’organisation de cet événement a suscité une joie énorme et perceptible sur tous les visages. En effet, l'indulgence, la rémission ainsi que la tolérance sont les aspects qui ont régné tout au long de cette journée festive. Il est à signaler que la forte présence des personnes âgées et des jeunes venus d'Alger, ainsi que d’autres régions, a généreusement contribué à cette prestigieuse occasion. «Yennayer c'est notre histoire, nos coutumes et nos traditions, un rituel de nos ancêtres qui doit être absolument perpétré. Ainsi donc, l’objectif du village est atteint : rassembler et aider tous les villageoises et villageois, afin de célébrer toujours et en commun cette fête», affirme un habitant de ladite localité. Par ailleurs, s'il y avait un élément qui a suscité l'émerveillement, ce serait bel et bien la présence des petits enfants. À cela s'ajoutent les grands efforts fournis par les jeunes du village. La distribution des parts de viande à commencé à 15 heures et c’est dans une ambiance très chaleureuse qu’elle a été entamée. Il est à noter que Thaouzaat a connu un grand succès; elle demeure un fait social et humanitaire qui contribue à l'union au sein de la société. À cet effet, les organisateurs exigent la préservation et œuvrent afin que cette fête soit pérennisée. «La célébration de cette importante fête est incitée et exhortée par les traditions ancestrales dans l’optique de perpétuer les coutumes. De ce fait, je souhaite que ce sacrifice devienne un rituel dans notre village. Cette fête plus que motivante est devenue un grand événement très encouragé par les gens du village», déclare l’un des villageois. Pour rappel, un couscous aux fèves, avec du petit lait, a été offert aux visiteurs. Il est à signaler que pas moins de 15 parts ont été attribuées par les organisateurs aux démunis du village.

Des poulets distribués aux démunis

Les membres de l’association Tharwa N El-Kheir de Tadmaït, à 18kms à l’Ouest de Tizi-Ouzou, ont, à l’occasion du nouvel an amazigh 2968, procédé durant la journée du jeudi à la distribution d’une centaine de sacs constitués de poulets, de couscous, de jus et de bouteilles d’eau minérale aux démunis de la région. En effet, ces organisateurs n’ont ménagé aucun effort pour réussir cette noble mission. «Nous avons distribué une centaine de sacs constitués de poulets, de couscous, de jus et d’eau minérale. L’objectif de cette action de solidarité vise à toucher dans la discrétion la plus totale, un maximum de familles dans le besoin, vivant dans la localité de Tadmaït, et ce afin de leur permettre de célébrer Yennayer chez eux dans la joie comme tout le monde», affirme M. Yazid Zaamoum, président de cette association. Il est à noter que tous les membres et les adhérents de cette association étaient mobilisés, pendant cette journée, et ce afin de réussir cette action sociale. «C’est l’association qui a pris en charge l’achat de ces produits alimentaires. Toutes les régions de la commune ont été touchées par cette action. La forte mobilisation de l’ensemble des membres du bureau de ladite association a amplement contribué à la réussite de cette opération», souligne Farid Bensafi, secrétaire général de l’association Tharwa N El-Kheir.

Rachid A.